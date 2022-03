Fiorentina-Juve, le formazioni ufficiali: dal 1′ Vlahovic e Kean

Tra meno di un ora allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la semifinale di andata di Coppa Italia: Fiorentina-Juventus. La formazione di casa è quasi al completo (assente solamente Martinez Quarta per squalifica), mentre sono tante le assenze nella formazione bianconera (Dybala, McKennie, Zakaria, Chiellini, Kaio Jorge, Chiesa, Bernardeschi, Rugani e Alex Sandro). Tanta anche la tensione nell’aria, soprattutto in casa viola e soprattutto in un calciatore bianconero, ovvero Dusan Vlahovic. Proprio lui partirà dal 1′ in coppia con Moise Kean. L’altro attaccante bianconero, ovvero Alvaro Morata, partirà invece dalla panchina. Nei viola dentro Piatek dal 1′ minuto insieme a Ikoné e Saponara. Ecco di seguito le due formazioni, scelte da Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, che tra pochi minuti scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Saponara. All. Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. All. Allegri

Secondo le statistiche, la formazione bianconera ha vinto undici delle quindici partite contro la formazione viola in tutte le competizioni. Andando ancora più nel dettaglio, nelle cinque appuntamenti più recenti i bianconeri hanno vinto due volte, pareggiato due volte e perso una sola volta.