Coppa Italia Fiorentina Juventus, le probabili formazioni: Allegri stupisce ancora

Seconda semifinale di Coppa Italia, all’Artemio Franchi si affrontano Fiorentina Juventus, ecco le probabili formazioni della sfida.

C’è grande attesa per il ritorno di Vlahovic contro la sua ex squadra, ma non è detto che il serbo parta dall’inizio. Allegri sta rigirando un pò le carte, mentre Italiano schiererà la miglior formazione possibile.

Dove vedere Fiorentina Juventus, c’è Cabral al centro dell’attacco viola. Torna Torreira

Mister Vincenzo Italiano vuole una Fiorentina da combattimento e schiererà l’undici titolare. L’unico dubbio sembra essere quello dell’attaccante centrale con Cabral leggermente favorito su Piatek. A centrocampo Duncan sembra aver vinto il ballottaggio con Maleh per reggere l’urto con il centrocampo fisico della Juventus.

La lista degli indisponibili per Massimiliano Allegri è lunghissima e il tecnico livornese farà di necessità virtù, probabilmente coinvolgendo alcuni ragazzi dell’Under 23. La sorpresa Aké partirà dall’inizio ed è molto probabile che possa esserci spazio anche per Soulè e Miretti. Moise Kean sembra favorito su Dusan Vlahovic, ma si deciderà soltanto all’ultimo.

FIORENTINA (433): Terracciano, Odriozola, Biraghi, Milenkovic, Igor; Duncan, Torreira, Bonaventura; Sottil, Cabral, Gonzalez. ALL. Italiano

a disposizione: Amrabaat, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Frison, Ikone, Kokorin, Maleh, Piatek, Rosati, Saponara, Terzic, Venuti.

JUVENTUS (433): Perin, De Sciglio, Pellegrini, Danilo, De Ligt; Locatelli, Arthur, Rabiot; Aké, Kean, Morata. ALL. Allegri

a disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Stramaccioni, Bonucci, Miretti, Vlahovic, Soulè.