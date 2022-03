Juventus a -5 dall’Inter: le dichiarazioni di Max Allegri

La Juventus batte lo Spezia all’Allianz Stadium nella 28^a gara di Serie A. È bastato un gol di Alvaro Morata (21′) per chiudere i conti. Lo Spezia ha pressato molto ed è andato vicino al gol diverse volte, ma i bianconeri sono stati bravi a tenere risultato. Tre punti importanti che hanno portato la Juventus a -5 punti dall’Inter. A fine gara, le dichiarazioni di Allegri con la Juventus

Juventus, a – 5 dall’Inter, Allegri: “Contavano solo i tre punti”

Max Allegri analizza la sfida contro i liguri ai microfoni di DAZN: “Dovevamo chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio. Nel secondo eravamo stanchi, anche perché venivamo da partite intense e non ho potuto fare cambi. Per arrivare a raggiungere grandi obiettivi questa squadra ha bisogno di vittorie di sofferenza, ma ai ragazzi non posso dire nulla. Era importante salire a 53 punti e prepararsi al meglio alle prossime partite”.

La Vecchia Signora ottiene la vittoria contro la squadra di Thiago Motta non con poche difficoltà, e non è la prima volta per la Juve in campionato. Al riguardo, Allegri, dichiara: “Non ho mai visto una squadra raggiungere i propri obiettivi senza soffrire. Forse ci si era disabituati in fretta che di partite per 1-0 ne abbiamo vinte tante. L’importante in quei momenti è non mollare di un centimetro”.

La Juventus avrà un piccolo tour de force in questo mese di marzo, diversi i giocatori infortunati, Allegri afferma: “Pensiamo a Sampdoria, Villarreal e Sampdoria per chiudere questo ciclo prima della sosta. Purtroppo saremo quelli di oggi con Bernardeschi che è rientrato, non recupereremo altri giocatori”.