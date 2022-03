Juventus-Spezia 1-0: decide un gol di Morata

DIRETTA Juventus-Spezia – SERIE A –

La Juventus per la 28^a giornata di Serie A ospita lo Spezia all’Allianz Stadium. Il match di domenica 6 marzo 2022 avrà fischio d’inizio alle ore 18. Arbitro di gara Fourneau di Roma.

Diretta Juventus-Spezia, commento

A partire dalle ore 18 del 6 marzo 2022

SECONDO TEMPO

90+3′ Foufneau manda tutti negli spogliatoi. La gara finisce qui. Juventus-Spezia 1-0, gol di Morata (21′)

90+2 Occasione per Agudelo

90′ Saranno 3 i minuti di recupero

89‘ Cuadrado verso la porta, prova il tiro. Juve vicina al gol

87‘ Verde mette palla in mezzo. Nessuno ci arriva. Occasione sprecata

85‘ Esce Vlahovic, entra Kean

84‘ Verde sul pallone, tiro che si infrange sulla barriera

83‘ Bernardeschi commette ancora fallo. Deve fare attenzione, ha già ottenuto un giallo. Punizione per lo Spezia

78‘ Provedel riesce a salvare la sua porta dal tiro di Locatelli

77‘ Doppio cambio di Thiago Motta: Kovalenko sostituisce Minaj e Bourabia sostituirà Maggiore

75‘ Bianconeri in avanti con Bernardeschi, fermato dagli avversari

73‘ Juventus al tiro con Alvaro Morata. Lo spagnolo viene fermato

STATISTICHE: Lo Spezia inverte il possesso palla, mette la Juve in difficoltà. 47-53% per gli ospiti

67‘ Neanche il tempo di entrare in campo ed è già giallo per lui. Bernardeschi commette fallo e Fourneau estrae il giallo. Cartellino che costerà al giocatore di saltare la prossima gara.

64‘ Reca mette la Juve in difficoltà. Spezia vicino al pareggio

STATISTICHE: Tiri 6-5 per lo Spezia; 3-3 per i tiri in porta

62‘ Primo cambio nel match di Torino: Allegri inserisce Bernardeschi e richiama Pellegrini in panchina

STATISTICHE: Possesso palla 51-49% per la Juventus

61‘ Cartellino giallo per Luca Pellegrini

60‘ Lo Spezia riparte da un calcio d’angolo, Szczesny blocca la parla e fa ripartire la sua Juve

59‘ Primo quarto d’ora del secondo tempo ricco di gialli. Nuovo giallo per lo Spezia, questa volta per mister Thiago Motta

58‘ Punizione per i padroni di casa, fallo di Agudelo

56‘ Infrazione di Vlahovic su Erlic, giallo per lui.

54‘ Primo cartellino giallo del match: Erlic (Spezia) per fallo su Morata

53‘ Juventus in area avversaria, Morata viene bloccato da Erlic

52‘ Angolo per la formazione di Thiago Motta

51‘ Occasione Spezia! Agudelo vicino al gol. Szczesny non si fa trovare impreparato

49‘ Spezia in pressing sui bianconeri

48‘ Fallo di Rabiot. Gioco fermo

47‘ Fallo di Ferrer per trattenuta, punizione per la Juve

46‘ Riprende il secondo tempo a Torino, prima palla per i padroni di casa. Nessun cambio nelle due formazioni

PRIMO TEMPO

45’+1 Finisce qui il primo tempo. Fourneau manda tutti negli spogliatoi

45‘ Vlahovic si fionda verso la porta di Provedel, ma è in fuorigioco

STATISTICHE: quasi al termine della prima frazione di gioco il possesso palla è 61-49% per la Juve. Tiri 5-0 per i padroni di casa, 3 dei quali in porta

43‘ Calcio d’angolo per lo Spezia

39‘ Azione di Vlahovic, ma impiega troppo tempo, Provedel prende possesso del pallone

37‘ Cuadrado crea una buona occasione, crossa in area, ma nessuno ne approfitta

35‘ Tiro di Vlahovic, palla messa in angolo

33‘ Inserimento in area degli uomini di Allegri, Cuadrado prova il tiro, Provedel gli nega la gioia del gol

30‘ La Juve non riesce ad inserirsi, intanto mantiene palla

STATISTICHE: Dopo 30 minuti di gioco il possesso palla diventa quasi equo: 54-46% per la Juve

29′ La Juventus mantiene il possesso palla; passaggi tra i giocatori in attesa che lo Spezia lasci spazi

25′ Fallo di Gyasi su Pellegrini. Gioco fermo all’Allianz

24‘ Cross di Verde in area, nessun compagno ne approfitta

21′ GOOOOOOOOOOL!!!! Alvaro Morata porta la Juve in vantaggio con un gran gol!



20‘ Gran tiro di Arthur, Nikoloau spazza via, anticipando anche Provedel



STATISTICHE: Dopo 20 minuti di gioco tiri totali 2-0 per i bianconeri, uno dei quali in porta



17‘ La Juve riparte, Erlic commette fallo; Forneoau ferma il gioco, punizione per i bianconeri



STATISTICHE: possesso palle 63-37% per la Juventus

15′ Ultimi minuti di dominio assoluto degli ospiti, nuovo fallo dei bianconeri da parte di Cuadrado su Nikoloau

14‘ Ancora lo Spezia verso la porta, questa volta il fallo è di De Ligt

12‘ Fallo di Arthur, lo Spezia riparte con una punizione

10‘ Lo Spezia impegna Szczesny con Reca, ma il polacco blocca il tiro

8‘ Grande intervento di Prevedel, ferma il tiro di Pellegrini



7′ Calcio di punizione per la formazione di casa, Nikoloau commette un fallo



6‘ Locatelli cerca l’azione personale, ma commette fallo. Punizione per lo Spezia



5′ Molto attenta la squadra ospite, angolo dei bianconeri spazzato via



4‘ Morata verso la porta, la difesa manda in angolo. Juve dal corner



3‘ Punizione per la Juve, Nikoloau commette fallo



1‘ Inizia il primo tempo all’Allianz Stadium; prima palla allo Spezia

Le formazioni si sono disposte sul campo. Pochi minuti all’inizio del match

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kean, Bernardeschi, Aké, Soulé, Miretti, Stramaccioni. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Agudelo, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Hristov, Pogdoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.

La Juventus di Allegri, quarta in classifica, con 50 punti accumulati in 27 gare, ospita la formazione di Thiago Motta con l’obiettivo di fare punti e provare a restare in alta classifica. I bianconeri arrivano da una vittoria in trasferta contro l’Empoli (3-2).

Lo Spezia di Thiago Motta con 26 punti è al 15esimo posto in classifica. I liguri punto dopo punto provano a tenersi lontani dalla zona di retrocessione. La formazione degli aquilotti proverà a ripartire dopo i tre ko di fila incassati con Fiorentina, Bologna e Roma.

Sono 3 i precedenti tra Juventus-Spezia, gare che la formazione della Vecchia Signora ha sempre vinto. Lo Spezia non ha mai trovato il gol a Torino contro la Juve.