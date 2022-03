Allegri: “Firenze sia intelligente, Vlahovic sarà sempre riconoscente. Bonucci-Chiellini out”

Massimiliano Allegri ha presentato in mattinata, la sfida tra Fiorentina e Juventus, valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La gara è prevista per mercoledì 2 marzo alle ore 21.00 allo Stadio Artemio Franchi.

Mister Allegri presenta la sfida di Firenze, all’insegna dello sport e del divertimento

Il tecnico bianconero ha aperto così la conferenza stampa della vigilia: “Ci aspetta una bella partita, dobbiamo farci trovare pronti, una sfida che si gioca tra andata e ritorno e nella quale contano le reti in trasferta. Sarà importante fare gol e riattivare l’attenzione in difesa, nelle ultime tre partite abbiamo subito dei gol che si potevano evitare. Vogliamo andare in finale”.

Queste le condizioni di bianconeri: “De Sciglio è pronto a scendere in campo, mentre Bonucci sono due giorni che è a riposo. Aveva giocato a Bergamo uscendo un po’ malconcio, poi ad Empoli ha stretto i denti, lo devo far riposare per forza. Giovedì Dybala e Bernardeschi saranno a disposizione in vista della partita di domenica, Rugani va molto bene e valuteremo. Alex Sandro credo starà fuori ancora dieci giorni, mentre Zakaria speriamo di averlo a disposizione per la partita di ritorno contro il Villareal. Chiellini è ancora out”.

Riguardo l’uomo che ha dato una marcia in più alla Juventus: “Vlahovic ha dato serenità alla squadra, quando hai un giocatore con quelle caratteristiche i compagni sanno che il gol si trova. La squadra comunque prima aveva lavorato bene, le basi eravamo riuscite a metterle. Kean? Sono contento della prestazione che ha fatto ad Empoli: uno tra lui, Vlahovic e Morata domani rimarrà fuori. Devo ancora decidere”.

La Fiorentina: “E’ una squadra ben allenata da un tecnico giovane, bravo ed intraprendente come Italiano, le ha dato un gioco aggressivo e divertente. Al posto di Vlahovic sono arrivati due centravanti fisici come Piatek e Cabral, giocano in funzione del gol. Noi dovremo fare una partita attenta”.

Sulla tensione tra tifosi e giocatori: “I sostenitori fiorentini hanno intelligenza e cultura, dovrà essere una serata di sport. Le cose preoccupanti credo ora siano altre, la guerra e altri problemi. Vlahovic sarà sempre riconoscente a Firenze, ai fiorentini e alla società.”.