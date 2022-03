Kessie, c’è il sì al Barcellona. Ma l’offerta è uguale a quella del Milan: tifosi rossoneri in rivolta sui social

Franck Kessie nelle ultime settimane è stato molto vicino al Barcellona, ma ora il suo sì ai blaugrana sarebbe diventato definitivo. Come noto, il centrocampista ivoriano non rinnoverà con il Milan e avrebbe già dato l’ok alla proposta del club spagnolo pari a 6 milioni di euro a stagione più bonus. Restano da sistemare le commissioni dell’agente Atangana, che non ha avanzato richieste così economiche, ma la decisione del giocatore è ormai chiara: sbarcare in Liga alla corte di Xavi.

Kessie accetta 6 milioni a stagione: i tifosi del Milan in rivolta

La tifoseria rossonera non ha mandato giù i dettagli dell’offerta del Barcellona che l’ivoriano avrebbe accettato. Il motivo è semplice: la proposta avanzata qualche mese fa da Maldini era molto simile a quella attuale dei blaugrana. Un particolare che non è piaciuto ai sostenitori del Milan, che hanno puntato il dito contro il centrocampista ivoriano. Ecco alcuni post apparsi su Twitter:

“Sta facendo una cosa molto simile a Donnarumma. Carriera in calo dopo questa scelta, peccato“;

“Va a prendere meno di quanto gli offriva il Milan. Bene!“;

“Bel pirla“;

“Il nuovo Donnarumma“;

“Ma in estate non aveva detto che sarebbe rimasto? Tutta una farsa. Giuda“;

“Dollarumma 2.0“;

“Ti vedremo al Genoa tra un paio d’anni dopo il flop al Barca“.

Una cosa è certa: se Kessie dovesse mai tornare a San Siro da avversario, non troverà dalla sua il calore del pubblico.