A Torino, sponda bianconera, non si arresta il lavoro di ricostruzione e di rinforzo della rosa. Dopo il grande acquisto di gennaio la Juventus ha pronto un nuovo colpo alla Vlahovic.

La Juventus ha pronto un nuovo colpo alla Vlahovic

Questa sera la Juventus giocherà a Firenze, contro la Viola, alla quale ha portato via il suo bomber: Dusan Vlahovic, con un grande colpo. Ma i bianconeri non hanno intenzioni di farsi intimorire dalle grandi polemiche che hanno seguito l’affare e puntano in alto. Questa sera l’osservato speciale sarà il serbo tanto amico di Dusan, il difensore centrale Nikola Milenkovic.

Milenkovic, classe 1997, è arrivato in Italia nel 2017 ed è stato un continuo crescere. Le sue attuali qualità si sono fatte notare anche dallo staff bianconero dedito al mercato, tant’è che la prossima estate sarà un obiettivo da portare al termine. L’ex Partizan piace molto ad Allegri e, considerando il futuro sempre più incerto dei “vecchi” difensori della Juve, bisognerà guardarsi intorno. Milenkovic ha firmato il rinnovo del contratto con la Fiorentina l’estate scorsa, quando pareva ad un passo da andarsene, con l’obiettivo di evitare per la Fiorentina, il rischio dello svincolo in tempi brevi. Situazione che si ripresenterà la prossima estate. Ma la Vecchia Signora resta in guardia, così come riporta anche Tuttosport.

Non è detto che Milenkovic non si lasci tentare dalla Juventus dove gioca il suo grande amico Vlahovic, con il quale gioca insieme dai tempi del Partizan. Milenkovic potrebbe raggiungere il suo compagno a Torino molto presto.