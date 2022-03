Malinovskyi, iniziativa per i rifugiati: bandiere e maglie all’asta

Dall’Italia, precisamente da Bergamo, una gradita notizia: da Malinovskyi iniziativa per i rifugiati. Un vero e proprio gol nella vita, che vale molto di più di un gol in mezzo al campo. Il giocatore dell’Atalanta, già attivo per aiutare i suoi connazionali ucraini, con altri giocatori, sta raccogliendo tutto il necessario per supportarli in questo momento difficile. Ma non è finita qui, da oggi un’altra grande novità.

Malinovskyi, iniziativa per i rifugiati

L’iniziativa del centravanti della Dea prevede bandiere dell’Ucraina in vendita e presto anche un’asta delle maglie dei calciatori dell’Atalanta per sostenere il popolo ucraino. E’ stato lo stesso Ruslan Malinovskyi ad annunciare l’iniziativa con un post su Facebook, insieme alla moglie Roksana, che ha un negozio in centro a Bergamo.

Lo scopo della coppia è quello di raccogliere quante più donazioni possibili, con le quali poi acquistare medicine e cibo per i rifugiati ucraini. Non solo, secondo quanto affermato dalla stessa moglie del giocatore, ha messo anche a disposizione, a Curno, alle porte di Bergamo, un deposito per la consegna di generi di prima necessità. Cuore e organizzazione da parte della coppia che metterà a disposizione cibo a lunga conservazione, medicine e soprattutto giocatoli per i bambini.

Il post: “Fratelli e sorelle, potete acquistare la bandiera Ucraina in Mali Atelier. Via Venti Settembre, 58. Tutto il denaro sarà destinato ad aiutare l’Ucraina. Molte grazie a te per il tuo supporto!”