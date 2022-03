Napoli, minaccia inglese per Osimhen: pronta l’offerta

Pronte per il prossimo mercato, le grandi società iniziano a muoversi per rinforzare gli organici con importanti giocatori. A tal riguardo, ci sono brutte notizie per il Napoli, minaccia inglese per Osimhen. Dall’Inghilterra arriva la soffiata che i napoletani non vorrebbero mai avere. Ecco dove potrebbe finire il bomber dei partenopei.

Napoli, minaccia inglese per Osimhen: lo United farà l’offerta

Il notevole impatto che Victor Osimhen, classe 1998, ha avuto sul Napoli lo hanno percepito tutti. L’attaccante nigeriano, uno dei principali riferimenti offensivi della rosa degli Azzurri di De Laurentiis, viene osservato da tutto il mondo, Inghilterra inclusa. Infatti, così come riporta anche Rai Sport, l’ex punta centrale del Lille gode di un corteggiatore con tanti carati in Premier League: si tratta del Manchester United.

Gli inglesi lavorano all’addio di Cristiano Ronaldo e hanno bisogno di un giocatore di rilievo che possa sostituirlo. L’idea è proprio Victor Osimhen, 7 gol in Serie A con la maglia del Napoli. Numero che potrebbe essere più alto se il giocatore non avesse avuto degli stop (Covid-19, infortunio grave al viso).

Naturalmente gli inglesi non avrebbero problemi economici, anche se la stima del nigeriano è di 70 milioni di euro, almeno. Vale a dire l’investimento che il Napoli ha fatto durante l’estate 2020 per ingaggiare il giocatore. Allo stesso modo, il 23enne ha già attirato l’attenzione di altre due squadre britanniche, tra le quali Arsenal e Newcastle United. Ma sono diverse le società in Europa che hanno puntato il nigeriano e sono pronte a fare un’offerta.