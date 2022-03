Playoff Mondiali 2022, dove vedere Italia-Macedonia del Nord: streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Canale 5?

Giovedì 24 marzo, alle ore 20.45, allo stadio “Barbera” di Palermo, l’Italia del C.T Roberto Mancini ospiterà la Macedonia del Nord del C.T Blagoja Milevski, il match è valido per la semifinale Playoff per le qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Italia-Macedonia del Nord in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’Italia nel suo percorso di qualificazione è arrivata seconda nel Gruppo C con 16 punti (4 vittorie e 4 pareggi) e nell’ultimo match ha pareggiato in trasferta 0-0 contro l’Irlanda del Nord. La Macedonia del Nord, invece, è arrivata seconda nel Gruppo J con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce dal 3-1 interno contro l’Islanda. La vincente di questa sfida affronterà nella finale di martedì 29 marzo la vincente di Portogallo-Turchia. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. C.T: Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. C.T: Milevski.

Dove vedere Italia-Macedonia del Nord, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Italia-Macedonia del Nord, valevole per la semifinale Playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con collegamento a partire dalle ore 20.30. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.