Playoff Mondiali 2022, dove vedere Polonia-Svezia: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Martedì 29 marzo, alle ore 20.45, al “Silesian Stadium” di Chorzow, la Polonia del C.T Czeslaw Michniewicz ospiterà la Svezia del C.T Janne Andersson, il match è valido per la finale Playoff per le qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Polonia-Svezia in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La Polonia era qualificata di diritto a questa finale Playoff dopo l’esclusione della Russia per le note vicendi della guerra in Ucraina ma la nazionale polacca giovedì scorso ha disputato un’amichevole contro la Scozia a Glasgow, terminata 1-1. La Svezia, invece, è scesa in campo nella semifinale Playoff contro la Repubblica Ceca, vinta 1-0 nei tempi supplementari grazie al gol di Quaison. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA-SVEZIA

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Rybus, Glik; Bereszynski, Krychowiak, Zurkowski, Reca; Zielinski; Lewandowski, Piatek. C.T: Michniewicz.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Ibrahimovic. C.T: Andersson.

Dove vedere Polonia-Svezia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Polonia-Svezia, valevole per la semifinale Playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2022, non sarà trasmesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.