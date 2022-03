Questa sera alle ore 20:45 alla Konya Büyükşehir Arena di Konyaspor andrà in scena la partita che nessuno voleva giocare, ovvero Turchia-Italia. Le due Nazionali sconfitte nella semifinale playoff per l’accesso al Mondiale in Qatar si affronteranno in una sfida in cui in palio non c’è nulla di importante, se non per la voglia di scaricare la rabbia dopo la sconfitta nella semifinale. Sarà la prima partita del nuovo ciclo azzurro, come definito dal ct Roberto Mancini in conferenza stampa: infatti, l’unica conferma sarà Donnarumma e poi rivoluzione per l’undici titolare. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno questa sera in campo.

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

Ecco le due probabili formazioni che scenderanno questa sera in campo per Turchia-Italia:

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. Ct. Mancini.

TURCHIA (3-4-2-1) probabile formazione: Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Cengiz Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. Ct. Kuntz.