PSG, clamorosa indiscrezione: Leonardo non è più il ds del club

Clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista Romain Molina, collaboratore della BBC e del New York Times: Leonardo non è più il direttore sportivo del PSG. Il PSG, infatti, avrebbe deciso di separarsi da Leonardo e sarebbe ora in cerca di un nuovo direttore sportivo. Attesa per l’eventuale conferma o smentita ufficiale della notizia.

Il possibile sostituto di Leonardo

Secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe arrivata direttamente dai vertici del club parigino a Fabio Paratici la chiamata per sondare il terreno sulla situazione dell’uomo mercato del Tottenham. In dirigenza, peraltro, nei quadri dirigenziali, c’è anche un altro ex bianconero come Jean Claude Blanc e anche questo è un dato rilevante nella questione.

Le PSG cherche un nouveau directeur sportif. — Romain Molina (@Romain_Molina) March 11, 2022