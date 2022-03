Roberto Mancini: “E’ la reazione che volevo per confermare l’idea di andare avanti”

Roberto Mancini, nell’intervista post Italia Turchia, elogia i suoi. La Nazionale rialza la testa dopo la pesante sconfitta di pochi giorni fa contro la Macedonia del Nord, che è costata le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Il mister, in particolar modo, è rimasto soddisfatto della performance dei giocatori più giovani del vivaio azzurro, che nei prossimi anni saranno chiamati a prendere in mano le redini della formazione. Se il presente appare poco entusiasmante, il futuro promette di essere più roseo.

Roberto Mancini intervista post Italia Turchia: “I ragazzi giovani hanno fatto bene”

L’Italia, nonostante tutto, c’è. Il collettivo azzurro è riuscito a scrollarsi la polvere di dosso e a reagire. Nonostante i mal di pancia degli ultimi giorni (come fa presupporre il prematuro abbandono del ritiro da parte di alcuni big), gli Azzurri ottengono una vittoria che dà morale nell’amichevole contro la Turchia. Un successo che mitiga l’amarezza del Mancio rendendolo più speranzoso. “I ragazzi giovani hanno fatto bene, ci fa piacere. E’ stato bello vedere anche la reazione dopo l’ 1-0″, ha dichiarato con sicurezza l’allenatore. “I ragazzi sono stati bravi a rimanere tranquilli e fare gol. Sono cresciuti nel gioco dopo un quarto d’ora, per loro era la prima volta che giocavano tutti insieme, non era neanche così semplice“. La gioia, però, si è affievolita non appena la sua mente è tornata all’eliminazione di Palermo: “Aumentano i rimpianti? Ci saranno fino a dicembre prossimo purtroppo“.

“Sono tutti giovani. Abbiamo bisogno di tempo”

Mancini, ai giornalisti che lo hanno intervistato dopo lo scontro, ha confidato che il match era importante per ridare morale a tutto l’ambiente. “Gara inutile? È inutile ai fini di quello che valeva, pero’ uno le cose deve cercare di farle bene anche quando purtroppo ci sono delle situazioni negative. Sono tutti giovani, abbiamo bisogno di tempo. Non era semplice, nonostante la partita non valesse molto. Pero’ sono stati bravi e mi fa piacere per loro”, ha continuato l’allenatore. “È la reazione che volevo per confermare l’idea di andare avanti. E poi in conferenza stampa ha voluto precisare: “Nei mesi da settembre a marzo abbiamo avuto una marea di problemi. E con la Svizzera abbiamo mandato a casa 10 giocatori. I ragazzi che hanno giocato sono stati meravigliosi. Tutti devono accettare quanto accaduto. Lo sport è cosi. Non si deve sempre trovare un colpevole, questa è la vita che è come il calcio”. Le parole di Roberto Mancini sono state riprese da un articolo apparso su Sportmediaset.