Roma Atalanta dove vederla e probabili formazioni

Roma Atalanta dove vederla? Prima di tutto uno sguardo al match. Nella 28esima giornata di campionato di Serie A, andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma, il match tra Roma e Atalanta.

Il fischio d’inizio è previsto per sabato 5 marzo 2022 alle ore 18.00.

La squadra di Mourinho arriva all’appuntamento forte dei tre punti conquistati in extremis a La Spezia, grazie al rigore trasformato da Abraham al 99esimo. Nella gara di andata contro i lombardi, in aggiunta, fu proprio il centravanti inglese a sbloccarsi definitivamente a segnare la sua prima doppietta in Serie A. Da lì, un successo continuo a suon di gol.

Dal lato opposto l’Atalanta, che ha battuto la Sampdoria con un poker, ed è pronta a tentare l’assalto alla vittoria contro una delle rivali dirette per un posto nelle Coppe.

La Roma si trova attualmente al sesto posto in classifica, sotto ai bergamaschi con 44 punti, frutto di 13 partite vinte, 9 pareggi e 5 sconfitte.

La Dea mantiene saldo il quinto posto con una conclusione di 47 punti, con 13 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Boga. All. Gasperini.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Davide Massa, della sezione AIA di Imperia.

Roma Atalanta dove vederla, in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest'ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Roma Atalanta su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.