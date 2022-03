Abraham sta per eguagliare i 21 gol di Batistuta e Montella

ABRAHAM RE DEL GOL. Sabato 5 marzo, ore 18.000, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida contro l’Atalanta. José Mourinho è a caccia dei tre punti, per rimanere in corsa per un posto nelle competizioni europee. L’allenatore portoghese ce la metterà tutta, certo della presenza fondamentale del gioiellino giallorosso Tammy Abraham.

Tammy Abraham gol: miglior acquisto, le statistiche

Il calciatore inglese sta crescendo sempre di più, e si sta ambientando al meglio nella città capitolina. L’inizio del progresso sembra esserci stato proprio nel match di andata contro l’Atalanta, a Bergamo. Infatti, prima di quella partita, Tammy Abraham aveva segnato soltanto 4 reti in 17 partite. Al Gewiss Stadium ha segnato una doppietta importante per la sua carriera in giallorosso, che lo ha portato a segnare poi nelle ultime 10 partite di campionato, la bellezza di 8 gol. Nell’anno solare 2022 è primo nella classifica marcatori, che lo vede al quarto posto da inizio Serie A.

I miglioramenti per Tammy Abraham non sono stati visti soltanto in campo, ma anche a livello di personalità. Lo dimostrano i due rigori siglati contro Sassuolo e Spezia nelle ultime due trasferte.

Con ben 45 milioni versati dalla Roma la scorsa estate, il numero 9 si conferma il miglior acquisto dell’ultima sessione di mercato giallorossa. Per numero di reti segnate nella prima stagione (19), l’inglese si sta avvicinando a due grandissimi giocatori quali Gabriel Batistuta e Vincenzo Montella. I due mostri sacri per tutti i tifosi della Roma, hanno messo a segno ben 21 gol.