Roma, Spinazzola è pronto: nuovi controlli in Finlandia

Buone notizie per la Roma, Spinazzola è pronto. Mourinho potrà contare sul giocatore nel rush finale di stagione.

Roma, Spinazzola è pronto: presto in campo

L’infortunio che ha toccato il cuore di tutti gli italiani è quasi risolto. Dopo 272 giorni di stop, si avvicina il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola. Il calciatore, fermo ai box dallo scorso 2 luglio dopo la rottura del tendine d’Achille rimediata in occasione della sfida tra Belgio e Italia di Euro2020, è volato in Finlandia.

Il 29enne sta bene, dopo l’intervento, subito poco dopo l’infortunio, anche la riabilitazione sembra essere giunta al capolinea. L’ex Juventus e Atalanta, ora con indosso la casacca dei giallorossi, è pronto per tornare sul rettangolo di gioco. In caso di risposta positiva durante la visita che sta per svolgersi in Finlandia, Spinazzola avrà l’ok definitivo per tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Entro la settimana, dunque, il calciatore conoscerà i prossimi step da seguire che lo condurranno infine alla prima convocazione.

Il calvario di Leonardo potrebbe essere finalmente arrivato alla fine. L’esterno giallorosso è a Turku in Finlandia dal prof. Lempainen per ottenere il via libera definitivo per il ritorno alle attività. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il terzino potrebbe tornare in campo ad aprile.