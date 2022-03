Ronaldo sarà convocato contro l’Atletico Madrid? La situazione è al limite: i dettagli

La situazione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sta diventando sempre più difficile e ingestibile. Il fuoriclasse portoghese, quest’estate, ha voluto fortemente tornare dove tutto è iniziato ma nulla sta andando come sperato: la situazione che si è venuta a creare dopo il derby di Manchester è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco di seguito i dettagli.

Ronaldo agli sgoccioli: lascerà il Manchester United? I dettagli

Oltre alla mancata centralità nel progetto, il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Ralf Rangnick non è mai decollato e nell’ultimo periodo continua a crescere anche la tensione tra il portoghese e i suoi compagni di squadra. Infatti, mentre CR7 compare sui social sempre propositivo, molto concentrato sulla sua forma fisica e sulla prossima paternità, il tabloid inglese The Sun ha riportato la notizia che Ronaldo si è presentato agli allenamenti scortato da due guardie del corpo. L’ira del portoghese si sarebbe anche sfogata nel corso di un colloquio molto intenso con il suo agente Jorge Mendes. L’avventura di Cristiano Ronaldo con i Red Devils sembra ormai verso la fine, tanto che alcuni media inglesi parlano di una non convocazione del portoghese nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.