“Un giorno potrei tornare al Milan”. Ecco di chi sono queste parole

Carlo Ancelotti dichiara che dopo il Real Madrid ci potrebbe essere il ritorno al Milan. Queste le testuali parole rilasciate a RaiRadio1: “Dopo il Real Madrid potrei fare ritorno al Milan, una delle poche squadre che mi è rimasta nel cuore perché mi ha cresciuto. Non come giocatore, ma come allenatore. Se lascerò il Real tra 20 anni andrò in pensione. Se succederà prima, il Milan sarà la prima scelta”. Dichiarazioni d’affetto e di amore quelle di Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori in attività che si appresta a vincere la Liga spagnola e si trova in semifinale di Champions League.

Ancelotti parla del possibile ritorno al Milan

Carlo Ancelotti quando parla del Milan e del suo eventuale ritorno, lo vede solamente come allenatore, non in altri ruoli. Ci tiene a fare i complimenti e a sottolineare il lavoro perfetto che sta svolgendo Paolo Maldini. Ancelotti conclude la sua intervista parlando dei Mondiali, che non vedranno protagonista l’Italia, ragion per cui tiferà per il Canada, la sua seconda patria. La Serie A lo aspetta, il calcio italiano ha bisogno di personaggi come Caro Ancelotti. Il Milan è stata e sarà sempre casa sua.