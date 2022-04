Serie A: dove vedere Atalanta Salernitana in diretta tv e streaming? Sky o DAZN?

Atalanta Salernitana: dove vederla in diretta tv e streaming. Il prossimo turno di campionato sarà cruciale per la formazione di Gian Piero Gasperini. Infatti la Dea è chiamata a vincere per tentare di scavalcare la Fiorentina in classifica. I gigliati distano solo una lunghezza e, i tre punti, significherebbero un migliore piazzamento anche in chiave europea. Ma, dall’altro lato, vi è un avversario che non deve essere sottovalutato. Infatti i granata campani, con un guizzo d’orgoglio, nell’ultima giornata hanno sconfitto proprio la Viola, ottenendo una vittoria che vale molto per il morale e per la salvezza, ancora possibile.

Atalanta Salernitana: dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

La partita si disputerà lunedì 2 maggio alle ore 20: 45 e sarà trasmessa sia da Sky e da Dazn. Gli abbonati della prima emittente potranno anche vederla in streaming sintonizzandosi sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento Dazn potranno seguire il match anche da dispositivo mobile scaricando l’apposita app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Feuler, De Roon, Hateboer; Pasalic; Zapata, Muriel.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Dragusin, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ranieri; Djuric, Bonazzoli.