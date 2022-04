Bari: prima vittoria da neopromossa e torna di moda una vecchia esultanza, ecco quale

Il Bari che è già ufficialmente in Serie B continua a vincere onorando fino alla fine il campionato di Serie C. Nell’ultimo turno, vittoria per 1-0 contro l’Avellino e quota 74 punti raggiunti in classifica. Gol vittoria segnato da Mattia Maita al minuto 40 del primo tempo e a far notizia, oltre al risultato finale è l’esultanza dei giocatori. Ritorna il famoso trenino inventato proprio dai giocatori del Bari nella stagione 1994-95. Stavolta sono gli attuali protagonisti della promozione in Serie B a riprendere la famosissima esultanza. E non c’è niente di più bello per i tifosi baresi che festeggiare una vittoria del campionato con vecchi ricordi di giocatori che hanno fatto sognare il San Nicola intero.

Chi sono gli inventori del trenino del Bari come esultanza

I protagonisti del trenino di oggi si chiamano Antenucci, Simeri, Botta, Di Cesare, Scavone, Maita, Maiello, Cheddira, Paponi e non solo, allenati da mister Magnani, che hanno portato alla promozione del Bari attuale. Gli inventori del trenino originale, andato in scena come esultanza per la prima volta il 15 ottobre 1994 nella vittoria del Bari a San Siro contro l’Inter si chiamano Tovalieri, Guerrero, Pedone, Bigica, Manighetti e Montanari. A sorprendere non fu solamente la vittoria del Bari contro l’Inter, ma l’esultanza seguente. I giocatori si inginocchiarono uno in fila all’altro e nacque il famoso trenino. Una esultanza che rimase impressa a tutti, tifosi interessati e neutrali. Il trenino divenne un cult, fu imitato e ripreso da molti, ma l’originale è e rimarrà quello del Bari della stagione 1994-95, ripreso in questa stagione dai giocatori di Magnani.