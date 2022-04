Dove vedere Cagliari-Juventus streaming e diretta Tv Serie A: Sky o DAZN?

Sabato 9 aprile, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari-Juventus. Le due compagini si sfideranno all’Unipol Domus di Cagliari. I rossoblù, a quota 25 punti, sono quartultimi in classifica. I bianconeri, invece, occupano la quarta posizione in classifica a quota 59 punti.

Cagliari-Juventus: la presentazione del match

Il Cagliari si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra allenata da Walter Mazzarri, infatti, ha perso contro il Milan in casa per 0-1 ed ha perso anche in trasferta per 5-1 contro l’Udinese. La Juventus, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri hanno vinto 2-0 in casa contro la Salernitana ed hanno perso, sempre in casa, per 0-1 contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Cagliari-Juventus streaming e diretta Tv

La partita Cagliari-Juventus, in programma sabato 9 aprile alle ore 20:45, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN. Tutta la Serie A è su DAZN. Attiva ora. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l’app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console.

Inoltre, Cagliari-Juventus sarà visibile anche su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite) e in streaming sull’app SkyGo.