Dramma Ronaldo: “Il nostro bimbo è scomparso”. Ecco l’annuncio choc del portoghese

Il dramma di Cristiano Ronaldo e della compagna Georgina Rodriguez. Il campione portoghese annuncia tramite i suoi social la perdita di uno dei gemelli che stava aspettando. Una notizia terribile che sconvolge la vita dell’ex calciatore della Juventus.

Ronaldo aveva appena trascinato il suo Manchester United alla vittoria grazie alla ennesima prestazione super condita con una tripletta. Ecco il testo dell’annuncio choc.

Dramma Ronaldo, muore uno dei gemellini che stava aspettando

“È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bimbo è scomparso. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vogliamo ringraziare tutti i dottori e gli infermieri per la loro attenzione e il loro supporto. Siamo devastati per questa perdita e vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile. Figlio nostro, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre“.

Una perdita terribile per il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo e per la compagna. I due stanno vivendo il dramma più grave di tutta la loro vita. Una terribile disgrazia che nessun uomo e donna dovrebbe mai dover vivere per nessuna ragione.