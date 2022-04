Higuain, probabile ritiro a fine stagione

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il calcio giocato a fine stagione. L’indiscrezione sul futuro dell’attaccante ex Napoli e Juventus, arriva direttamente dal padre del calciatore, Jorge. Quest’ultimo ai microfoni di Tnt Sports ha dichiarato: “Non tornerà in Argentina, mi ha detto che si ritirerà a fine anno”.

Inter Miami, ultima maglia per Gonzalo Higuain

Jorge Higuain spegne le possibilità di un ritorno del Pipita in Argentina e svela alcune ipotesi sul futuro della sua carriera: “Mi piacerebbe che continuasse ad essere legato al calcio dopo aver giocato. È un ragazzo che sa molto, che è stato in più posti, ha tutto per riuscirci. Per me sarebbe un guaio se non continuasse nel calcio”.

Gonzalo Higuain a soli 34 anni sarebbe pronto ad appendere gli scarpini al chiodo. Nonostante gli ultimi anni trascorsi nell’ombra, nella sua carriera vanta un palmares da far invidia a chiunque. Giusto per citare alcuni trionfi: tre Scudetti con la Juventus, tre campionati spagnoli con il Real Madrid e una Uefa Europa League alzata al cielo con il Chelsea. Anche a livello individuale l’attaccante originario di Brest ha scritto il suo nome nella storia nel calcio del nostro paese, infatti è il calciatore ad aver segnato più reti (36 con la maglia del Napoli – ndr) in una singola stagione del campionato italiano, a pari merito con Ciro Immobile.