Juric shock su Belotti: “Il Gallo in trasferta è inesistente, fa prestazioni molto negative”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato dichiarazioni forti nei confronti del suo bomber Andrea Belotti durante la consueta conferenza stampa pre-match. Ecco quanto dichiarato dal tecnico granata: “In casa fa un certo tipo di partite e in trasferta è inesistente. Mi aspetto un atteggiamento diverso anche nelle gare esterne. In ogni caso per il Gallo ho sempre espresso apprezzamenti, ha una professionalità molto alta“.

Non solo, a chi chiedeva una battuta sul ruolo indispensabile del numero 9 nello scacchiere tattico granata – facendo menzione anche al contratto in scadenza e al possibile addio a parametro zero a fine stagione – il tecnico ha risposto croato: “Lo aspetto sul campo: fa prestazioni eccellenti ma anche molto negative. Poi si vedrà: se sta come contro l’Inter è un top player, ma ribadisco che il problema è che in trasferta spesso non c’è. Voglio nove partite a grandi livelli, poi il contratto si vedrà dopo“.