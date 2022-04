Serie A: dove vedere Juventus Venezia in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Juventus Venezia: dove vederla. La 35sima giornata di Serie A sta per prendere il via con gli uomini di Allegri a caccia dei tre punti per fortificare il quarto posto, e tentare di scavalcare il Napoli di Spalletti. Il prossimo avversario da battere è il fanalino di coda del Venezia. I lagunari, ormai quasi in B, non hanno più nulla da chiedere ad un campionato avaro di emozioni. Infatti nelle ultime cinque gare hanno collezionato altrettante sconfitte. I bianconeri nell’ultima giornata, invece, hanno superato il Sassuolo portandosi ad un passo dai partenopei.

Juventus Venezia: dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Il match si disputerà domenica 1 maggio alle ore 12:30 verrà trasmesso sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati di Dazn potranno vedere l’incontro anche da dispositivo mobile scaricando l’apposita app gratuitamente da qualsiasi digital store. Invece gli abbonati alla seconda emittente dovranno collegarsi alle piattaforme SkyGo e Now Tv.

Le probabili formazioni

Queste le formazioni che potrebbero scendere in campo nella partita di domenica:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke