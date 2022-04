Il Lecce sogna davvero la Serie A, ecco il calendario delle ultime 4 partite

Il Lecce trova il primo posto in classifica dopo una rincorsa lunghissima e intravede la Serie A. Mancano 4 partite alla fine del campionato di Serie B e il Lecce sfrutta a dovere il passo falso della ex capolista Cremonese, che perde a Frosinone per 2-1. I salentini ringraziano e ora sono padroni del proprio destino. Tutti, tifosi e società, speravano in delle combinazioni di risultati positivi, ma non si immaginavano il raggiungimento del primo posto in classifica. Entusiamo alle stelle, ma anche concentrazione assoluta, perchè il campionato di Serie B è uno dei campionati più imprevedibili in assoluto.

Le ultime 4 partite del Lecce in campionato

Il Lecce ottiene il primo posto in classifica, ma non riesce ad allungare sul terzo posto. Vince ancora il Monza per 2-0 a Cosenza e raggiunge la Cremonese a quota 63 punti, mentre il Benevento è a 60 punti come il Pisa, ma con una partita da recuperare, così come il Brescia che si trova a 58 punti, sempre con una partita in meno. La capolista Lecce è a quota 65 punti. Vediamo le ultime 4 partite del Lecce: Reggina fuori casa, Pisa in casa, Vicenza fuori casa e Pordenone in casa. Il calendario non è proibitivo, a così poche giornate dalla fine non è mai l’avversario in se ad essere prioritario, ma altri fattori, come la testa, l’obbligo di vincere, lo stress e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che il Lecce ha fatto finora la cosa più difficile, raggiungere il primo posto con 2 punti di vantaggio sulle seconde, Cremonese e Monza, ma non si deve fermare ora. La Serie A lo attende.