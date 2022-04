Serie C: dove vedere Pescara Imolese in diretta tv e streaming? Eleven Sports o Sky?

Pescara- Imolese: dove vederla. L’attesa è finita per il prossimo turno di campionato che vedrà il Pescara di mister Zauri (subentrato a Gaetano Auteri) contrapposto alla Imolese. Sarà uno scontro combattuto visto che ha un enorme valore per entrambe le squadre: gli abruzzesi, infatti, vogliono assolutamente vincere per agguantare il terzo posto; stesso discorso per i romagnoli che invece necessitano dei tre punti per cercare di lasciarsi alle spalle la zona playout. Il match si disputerà domani 23 aprile con calcio di inizio fissato per le 17:30.

Pescara Imolese: dove vederla in diretta tv e streaming? Le probabili formazioni

Lo scontro di domani non sarà trasmesso in diretta da Sky, visto che l’emittente ha deciso di non comprare i relativi diritti. Sarà possibile vederlo, quindi, soltanto su Eleven Sports collegandosi al sito. La diretta streaming sarà disponibile soltanto per coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento. Queste le probabili formazioni che entrambi gli allenatori potrebbero schierare in campo:

PESCARA (4-3-2-1) 22 Sorrentino; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 29 Nzita; 21 Pompetti, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 7 D’Ursi; 9 Ferrari. Allenatore Zauri.

IMOLESE (4-3-3) 22 Rossi; 2 Lia, 5 Rinaldi, 3 Vona, 11 Liviero; 4 Boscolo, 21 D’Alena, 8 Benedetti; 20 Lombardi L., 29 Belloni, 15 Romano. Allenatore Fontana.