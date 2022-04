Qualificazioni mondiali 2023, l’Italia passeggia sulla Lituania

L’Italia vola nelle qualificazioni mondiali 2023. Le azzurre liquidano con un netto 7 a 0 la Lituania e mantengono salda la seconda posizione nel gruppo G alle spalle della Svizzera. L’incontro giocato a Parma ha visto una sola squadra in campo. La nostra selezione femminile chiude i giochi già nella prima frazione di gioco grazie alla doppietta di Caruso e al gol firmato da Bergamaschi. Nel secondo tempo la nazionale allenata da Milena Bertolini dilaga con le reti di Cernoia, Sabatino, ancora Bergamaschi e Bonetti.

Qualificazioni mondiali 2023: martedì sfida decisiva alla Svizzera

Se da un lato la nazionale maschile continua a deludere, la selezione femminile porta in alto la bandiera tricolore. Nella fase a gironi mancano solo tre partite e martedì a Thun ci sarà la gara contro la Svizzera. Le elvetiche in classifica hanno 1 punto in più delle azzurre e le due nazionali si giocano il passaggio diretto al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda.

Ad ogni modo in queste qualificazioni mondiali 2023 l’Italia sta ben figurando e la CT Bertolini ha le idee molto chiare, infatti alla Gazzetta dello Sport dichiara: “La Svizzera? Sappiamo che abbiamo un solo risultato, la vittoria: giocheremo sul sintetico, ma ci prepareremo bene e le ragazze sanno dell’importanza della partita per loro e per il movimento”.