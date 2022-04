Italia: Ventura e Mancini, due modi diversi di essere eliminati. Voi da che parte state?

Giampiero Ventura è tornato a parlare dopo l’eliminazione dell’Italia, che per la seconda volta consecutiva non parteciperà ai Mondiali. L’ex ct azzurro, eliminato anche lui nei playoff mondiali nel 2017 per mano della Svezia, sembra più che altro sfogarsi. Ribadiamo le dichiarazioni già riportate in questo sito: “Io a San Siro ero l’unico colpevole. Non l’ho mai trovato giusto. A Palermo invece il presidente Gravina dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord era accanto a Mancini…”. Dichiarazioni inequivocabili, che fanno riflettere e sicuramente ognuno da buon allenatore avrà il proprio pensiero.

Due ct a confronto, Ventura e Mancini

Dopo le dichiarazioni di Ventura post eliminazione contro la Macedonia del Nord viene da pensare, anzi da ripensare all’eliminazione del 2017 subita dall’Italia per mano della Svezia. E messe a confronto si possono trovare un bel pò di differenze, anche sostanziali. Ma prima di elencarne alcune, preme sottolineare che il risultato è lo stesso : “eliminati!”. In entrambe i casi l’Italia guarderà il Mondiale dalla tv, e questa cosa è inaccettabile. Dopo questa doverova precisazione andiamo ad analizzare le differenze. E’ vero che nel 2017 Ventura trovò la Spagna nel girone ed uscì nel playoff di andata e ritorno contro la Svezia, mentre Mancini si è fatto prevalere dalla Svizzera nel girone (dopo averlo in pugno) e dalla modesta a dir poco Macedonia del Nord nella partita secca del playoff, però quando l’Italia di Ventura uscì, dietro c’era il vuoto cosmico e davanti si brancolava nel buio. E ancora, lo spogliatoio era spaccato, i giocatori non lo rispettavano e addirittura c’è un retroscena dove si racconta che proprio Ventura, in rotta con i senatori dello spogliatoio nell’immediato prepartita di Italia-Svezia, non si trovava più, era sparito, era in cerca di fantomatiche talpe. Un caos. Non si può fare un paragone con la situazione attuale, con una squadra ricostruita da Mancini sulle ceneri lasciate da Ventura e in soli 2 anni portata sul tetto d’Europa, sbalordendo tutti. L’Italia è diventata Campione d’Europa (in carica) ed è vero che non ci sono scusanti per questa eliminazione dal Mondiale, però c’è un passato, c’è un presente (grigio al momento, è inevitabile) e soprattutto c’è un futuro. Mancini ha dato identità alla squadra, coraggio e autostima, e con giocatori non fenomeni ha addirittura vinto. Senza togliere le colpe al ct, che ovviamente ne ha, catalogherei personalmente la sconfitta come un brutto incidente di percorso, che non doveva capitare, perchè l’Italia non ci sarebbe dovuta arrivare al playoff, ma è capitato. Mancini aveva fatto ancora una volta il massimo, ma se abbiamo sprecato 2 rigori, non può essere solo colpa del ct!. Per cui le dichiarazioni di Ventura suonano più come uno sfogo personale, anche giustificato, ma personale, che non può essere paragonato alla situazione attuale. L’Italia, senza Mondiale si, ma pur sempre Campione d’Europa in carica.