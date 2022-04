La finestra estiva di mercato è ancora distante, ma alcune società non accennano a rallentare, anzi, per Roma e Milan, sfida sul mercato per un francese da diverse settimane. La notizia, trapelata nelle ultime ore, vede le due società impegnate al fine di portare in italia un giovane francese.

Roma e Milan, sfida sul mercato per un francese: Ludovic Bras

Ludovic Bras, nato a Colombes, nel dicembre del 1997, è un giocatore francese. Attualmente nelle file del Nantes, il centrocampista ha accumulato 12 gol e 2 assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nel Paese d’oltralpe. Ed è che, come sottolinea Emmanuel Merceron, giornalista legato alle informazioni del club canario, la Roma si è interessata a Blas. Il contratto del giocatore scadrà soltanto nel giugno del 2024.

La Roma si è appena inserita nella corsa al centrocampista, in fila trova il Milan, lì ad aspettare già da un po’ per una trattativa interessante. I rossoneri si sono inseriti nella corsa a Blas in seguito alla brutta delusione per Faivre. Prima che firmasse per l’Olympique de Lyon, il Milan ha provato, fino all’ultimo, a far firmare Faivre. La squadra rossonera non ha però smesso di essere attenta alla Ligue 1 per cercare di rinforzare la fascia, da qui poi nasce la voglia di portare a Milanello il giovane Blas.