Roma, Zaniolo out: le parole di Mourinho e lo show in conferenza

La sosta nazionali è finita, il campionato riprende, così come gli obiettivi delle tante società italiane. La Roma prova ad accelerare nel rush finale, oggi conferenza stampa di Mourinho in vista della trasferta di Genova contro la Samp. Intanto non ci sono buone notizie per la Roma, Zaniolo out contro i blucerchiati.

Roma, Zaniolo out contro la Samp

Per presentare il match di Genova, Mourinho arriva in conferenza stampa. Il tecnico portoghese mette in chiaro diversi punti, soprattutto sulle condizioni dei giocatori. Lo show inizia quando arriva la domanda su Zaniono che sembra essere una vera e propria ossessione, preso di mira da tutti.

La domanda del giornalista è: “Che momento è quello che sta vivendo Zaniolo?” Ecco cosa ha risposto lo Special One: “Sapevo che fosse la prima o la seconda domanda (ride, ndr). Su Zaniolo posso dire che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con i rispettivi club ogni tanto e non succede niente, è tutto normale. Non vedo questo tipo di domanda con altri club. Zaniolo è andato in panchina contro la Lazio, abbiamo adottato una strategia diversa con un obiettivo rivolto alla vittoria, ci siamo riusciti e non c’è storia. Sapevo che sarebbe stata la seconda domanda, ma non voglio più rispondere”.

Mourinho conferma l’infortunio di Nicolò Zaniolo e quindi la sua assenza nella gara contro la Sampdoria di domani 3 aprile 2022 alle ore 18.30