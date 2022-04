Simone Inzaghi: “Abbiamo meritato la finale sul campo”

Simone Inzaghi vince il derby di Coppa Italia e trascina i suoi in finale con un netto 3 a 0. Nerazzurri ancora nel segno di Lautaro Martinez che ha messo a segno una strepitosa doppietta. Attimi di gloria anche per l’ex atalantino Gosens che ha siglato la terza rete che ha definitivamente chiuso i giochi. Dopo un periodo difficile l’Inter ha ritrovato la sua identità conquistando, meritatamente, l’atto finale di una competizione che bisogna vincere per dare continuità al ciclo vincente inaugurato lo scorso anno con la vittoria del campionato.

Simone Inzaghi si gode la vittoria nel derby ed elogia i suoi

Il tecnico nerazzurro, raggiunto dai giornalisti, non ha risparmiato lodi ai suoi al termine del match: “I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo colpito al momento giusto con con intelligenza e freschezza. Volevamo vincere questo derby e abbiamo meritato la finale sul campo“, ha dichiarato con orgoglio. All’osservazione dei giornalisti che gli hanno fatto notare che questa vittoria potrebbe dare una scossa decisiva al campionato ha risposto: “Me lo auguro, stiamo lavorando per questo da luglio. Abbiamo vinto la Supercoppa a gennaio e abbiamo un’altra finale da giocare. Poi c’è un campionato da finire al meglio”.

“Siamo stati bravi a mantenere lucidità”

L’allenatore dell’Inter ha proseguito: “Siamo stati bravi a mantenere la lucidità dopo quel mese e mezzo complicato con un calendario impegnativo in cui abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale. Abbiamo lavorato e ora ci prendiamo quanto di buono arriverà. In campionato stiamo inseguendo il Milan, ma vogliamo lottare fino alla fine“. E riflettendo sulle critiche ricevute nelle ultime settimane: “Ho cinque attaccanti che stanno bene e l’allenatore deve prendere le decisioni. A volte fai bene e a volte sbagli. Ho accettato le critiche costruttive e siamo andati avanti nel nostro percorso. In Coppa Italia ci manca una partita, in campionato ci hanno dato per favoriti e per spacciati più di una volta. E’ ancora lunga“

“San Siro questa sera era incredibile”

“Abbiamo lavorato sulle nostre costruzioni di gioco, ma all’andata eravamo stanchi e poco lucidi creando poco. Abbiamo lavorato anche nella fase di non possesso. Vincere il derby di Milan mi fa enorme piacere per i tifosi, San Siro questa sera era incredibile“, ha concluso Inzaghi.