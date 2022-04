Inter, attaccanti insuperabili: in Italia nessuno come i centravanti di Inzaghi

Inter, attaccanti come nessuno in SerieA in casa nerazzurri. Simone Inzaghi dimostra di avere delle vere e proprie batterie mai disposte a scaricarsi. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Inter, attaccanti: coppia Correa-Dzeko

“Assente per squalifica contro il Verona, il Toro ha visto celebrare la nuova coppia Correa-Dzeko. Sembrava scontato che rientrasse, fresco e carico. Invece Inzaghi, a sorpresa ieri lo ha tenuto fuori per scelta tecnica. Al 15′ della ripresa, insoddisfatto di Dzeko e Correa, ha cambiato il reparto in blocco. Il Toro, che soffiava orgoglio dalle narici, ci ha messo un gran gol (15° in campionato) e un assist. Sanchez ha sigillato il 3-1. Nella volata scudetto, nessuno ha una batteria di punte come Inzaghi“.

Le parole di Inzaghi alla fine del match

Le parole del ct Simone Inzaghi ai microfoni di Sky al termine del match disputato contro lo Spezia, vinto per 3-1. Riguardo i cambi dell’attacco: “Penso che siano compatibili fra di loro, Dzeko e Lautaro hanno giocato per lungo tempo insieme. Correa aveva fatto bene all’inizio. Di volta in volta cercherò la coppia più funzionale, nei primi sessanta minuti Dzeko e Correa credo abbia fatto una grande partita“.