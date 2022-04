Torino-Milan, Theo Hernandez: “era rigore su di me e loro sono stati scorretti…”

Il Milan non va oltre lo 0-0 a Torino e ora l’Inter, vincendo il recupero contro il Bologna, potrebbe superare proprio i rossoneri in classifica. Ma a questo ci si penserà sicuramente strada facendo, ora a tenere banco sono le dichiarazioni di Theo Hernandez dette a caldo dopo la partita. Intervistato da DAZN, ammette che l’intervento di Singo su di lui era calcio di rigore netto. Un rigore che avrebbe probabilmente cambiato le sorti del match e forse del campionato. Non è stato di questo avviso però ne l’arbitro ne il VAR, che non hanno rilevato nessuna irregolarità nell’intervento del difensore granata e ragion per cui non è stata fischiata la massima punizione. Intervento al limite quello di Singo che forse da una spinta, più che una spallata a Theo Hernandez. Il rigore poteva esserci, ma l’arbitro Doveri ha lasciato continuare e il VAR Irrati da protocollo (ancora non si capisce come funziona a mio avviso!) non interviene. I dubbi rimangono.

Le altre dichiarazioni post partita di Theo Hernandez

Theo Hernandez continua la sua intervista post partita ricordando che il Milan deve vincerle tutte, senza pensare a quello che è successo. Poi torna sulla partita appena conclusa contro il Torino e dichiara: “Abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo presto un’altra partita che dobbiamo portare a casa. Sono partite difficili. Noi siamo il Milan, tutti vogliono fare bene contro il Milan. Loro hanno perso tempo tutto la partita, così non è facile giocare. Abbiamo un’altra partita la settimana prossima e dobbiamo vincerla”. Theo Hernandez torna dunque sulle perdite di tempo da parte dei giocatori del Torino durante tutta la partita, situazione cha ha evidenziato anche Stefano Pioli a fine partita. Di certo i granata non hanno fatto niente per far si che il gioco sia stato fluido e senza interruzioni continue. Per la cronaca la prossima partita il Milan la giocherà in casa contro il Genoa venerdì sera alle 21.