Basket NBA , ecco le finali di conference

Basket Nba, si entra nella fase calda della stagione che deciderà chi sarà protagonista delle Finals 2022. Ieri i Boston Celtics hanno avuto la meglio dei Milwaukee Bucks per 108-95. Tatum ha vinto il duello a distanza contro Antetokounmpo, 46 i punti del primo contro 44 della stella greca. Una semifinale di conference che si è decisa dunque in gara sette al termine di una serie combattutissima. Boston affronterà nella finale di conference a Est Miami che ha vinto contro Philadelphia gara 6 per 90-99.

A Ovest la finale di confernce sarà tra Dallas e Golden State, lo spettacolo sarà assicurato. Dallas ha dovuto attendere gara 7 per avere la meglio sui Phoenis Suns. I Mavericks hanno superato nell’ultima partita gli avversari 90-123, Doncic ha siglato 35 punti.

Golden State nell’altra semifinale ha sconfitto i Memphis Grizzlies, 110-96 il risultato di gara 6 con 29 punti di Curry.

Si entra dunque nella fase calda dei playoff NBA. Si sono definite le due finali di Conference. Golden State-Dallas e Boston-Miami le due partite. Lo spettacolo è assicurato e l’attenzione come sempre sarà molto alta verso uno degli sport che conta più appassionati a livello mondiale.