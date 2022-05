Premiato il miglior difensore della Serie A, scoprite di chi si tratta

La Serie A elegge il suo muro difensivo. Il miglior difensore viene da Torino, dal Torino. A ricevere il premio è Gleison Bremer, 25 anni difensore brasiliano che quest’anno ha messo in riga tutti i migliori attaccanti della massima serie, ricevendo meritatamente questo premio. Cresciuto tantissimo nelle ultime 2 stagioni, soprattutto nell’ultima, Bremer è diventato un punto fermo della difesa del Torino, anche se è pronto per una nuova avventura. Tante le squadre interessate a lui, per ora nessuna delle pretendenti sembra essere in vantaggio sull’altra.

Bremer eletto miglior difensore della Serie A

Bremer vince il premio come miglior difensore della Serie A e non è un premio da poco, visto il valore degli altri difensori. Dopo la partita con la Roma, il suo attuale tecnico Ivan Juric ha avuto solo parole di elogio definendolo un giocatore fantastico, insostituibile, in grado di giocare sia nella difesa a 3 che in quella a 4. Secondo il mister del Torino chi acquista Bremer fa un vero affare. Il difensore è diventato a tutti gli effetti un fuoriclasse del suo ruolo, pronto per altri palcoscenici. Si, siamo d’accordo con Juric, chi acquisterà Bremer farà un vero affare.