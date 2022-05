Calcio Milan: ecco quanto vale Leao oggi e chi lo corteggia

Rafael Leao, giocatore del Milan classe 1999 è l’uomo del momento e dello scudetto. Il suo valore è cresciuto e sta crescendo in maniera esponenziale dopo le ultime sensazionali prestazioni. Il potenziale era fuori discussione da tempo, ma il giocatore non era mai riuscito ad ottenere una continuità di rendimento tale come le ultime performance. Momentaneamente sembra avere una marcia in più su tutti gli avversari. E’ in grado di aprire le partite come pochi, anzi pochissimi altri al mondo. Proprio per questo hanno messo gli occhi su di lui tutti i club più importanti spagnoli, inglesi e tedeschi. Il Milan? Di certo non lo vuole perdere ed è forte anche di una clausula inserita al momento del trasferimento del ragazzo dal Lille.

La clausola rescissoria di Leao dal Milan

Rafael Leao e il Milan. Una storia d’amore che dovrebbe, salvo clamorosi colpi di scena, continuare ad andare avanti. In primis c’è la volontà di entrambe le parti di continuare, ma il calciomercato, come sappiamo tutti, ha delle vie infinite e peraltro non è ancora iniziato. In secondo piano ma non meno importante c’è la presenza di una clausola rescissoria stipulata al momento del suo trasferimento in rossonero dal Lille. Valore? 150 milioni di euro. Ed è quella la cifra necessaria per provare a portare via Leao, non un euro in meno. Paolo Maldini per il momento si gode lo scudetto e il suo talento, sicuro di poter trovare l’accordo con il suo procuratore Mendes e prolungare il contratto fino al 2026. Mal che vada c’è la clausola.