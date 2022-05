Calciomercato Juventus, desiderio da 30 milioni di euro

La Juventus di Massimiliano Allegri si pone grandi obiettivi per la prossima stagione. Con la qualificazione alla prossima Champions League e la voglia di rivalsa anche in campionato, a Torino si impegnano già per i nuovi acquisti. Si prospetta un grande calciomercato Juventus, dove Cherubini ha già una lunga lista di nomi.

Calciomercato Juventus, si accelera per Raspadori

Alla Juve si dovranno fare molti cambi pensando alla prossima campagna di acquisti. La società, su richiesta anche dell’allenatore, si è lanciata su un nuovo attaccante con cui migliorare il proprio potenziale offensivo. L’obiettivo si chiama Giacomo Raspadori, italiano di 22 anni che difende i colori del Sassuolo. Un attaccante che ha segnato 10 gol e 5 assist in 33 partite giocate in questa stagione con il club neroverde.

Un marcatore che il suo club ha dato un valore di non meno di 30 milioni di euro, quindi l’attaccante avrebbe questo prezzo, per il quale la sua squadra non vuole contrattare più basso. La voglia di investire su un giocatore con queste caratteristiche c’è, ma il costo del cartellino mette freni alla società. I 30 milioni di euro chiesti dagli emiliani sono un investimento che mette in dubbio i vertici piemontesi su questo possibile acquisto.

La Juventus nel mirino ha anche Nicolò Zaniolo, anche se la Roma chiede 50 milioni di euro per il suo pupillo. In lista, ancor meglio, ci sarebbe un altro obiettivo interessante, che arriverebbe gratis: Angel Di Maria. Le prossime settimane saranno decisive, anche perché la Juventus è sempre pronta a fare le migliori operazioni di mercato.