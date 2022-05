La rivista di calcio britannica, Four Four Two, come ogni anno, ha pubblicato la Classifica dei 10 migliori portieri del mondo. Nella Top 10 anche due portieri della Serie A: Samir Handanovic, estremo difensore dell’Inter e Mike Maignan del Milan.

Classifica dei 10 migliori portieri del mondo: Maignan (4°), Handanovic (9°)

Il portiere del Milan, Campione d’Italia con la sua squadra, si è piazzato infatti al quarto posto, arrivando davanti a colleghi di talento come Ederson, arrivato sesto e Manuel Neuer, ottavo. Il francese, classe 1995, si è rivelato come uno dei migliori acquisti del Milan la scorsa stagione.

Anche Handanovic ha dato il meglio di sé, dando anche uno schiaffo morale a tante critiche. Il portiere nerazzurro, spesso criticato durante la stagione appena terminata è rientrato nella Top 10 dei migliori al mondo. L’estremo difensore della Beneamata, che il prossimo 14 luglio spegnerà 38 candeline, è in posizione numero 9 della classifica.

Al decimo posto David De Gea del Manchester United e precedendo Manuel Neuer del Bayern Monaco. Secondo il sito il portiere più forte al mondo è Allison del Liverpool, seguito da Thibaut Courtois del Real Madrid ecEdouard Mendy del Chelsea.

Classifica

Allison del Liverpool Thibaut Courtois del Real Madrid Edouard Mendy del Chelsea Mike Maignan del Milan Kevin Trapp dell’E. Francoforte Ederson del Manchester United Yassine Bounou del Siviglia Manuel Neuer del Bayern Monaco Samir Handanovic dell’Inter David de Gea del Manchester United