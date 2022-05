Classifica dei migliori marcatori europei: un italiano al secondo posto

In dirittura di arrivo di tutti i campionati europei, della stagione 2021/2022, torna la Classifica dei migliori marcatori europei. La scorsa stagione la vittoria è andata a Robert Lewandowski, capocannoniere del Bayern Monaco con ben 41 gol messi a segno. Quest’anno, nelle prime posizioni ci troviamo anche il napoletano Ciro Immobile, giocatore della Lazio.

Classifica dei migliori marcatori europei

In vetta alla classifica non è cambiato molto, troviamo ancora il polacco in forza ai tedeschi (34 gol); la vera novità è Ciro Immobile della Lazio al secondo posto con 27 reti all’attivo; terzo posto Nunez del Benfica, 26 gol. All’ottavo posto troviamo un altro giocatore della Serie A, Dusan Vlahovic della Juventus. Il serbo dei bianconeri ha all’attivo 23 gol.

Ecco la classifica completa dei migliori marcatori europei

1) Robert Lewandowski (33 anni / Bayern Monaco / Polonia) – 34 gol in 33 partite (2.862 minuti)

2) Ciro Immobile (32 anni / Lazio / Italia) – 27 gol in 31 partite (2.716 minuti)

3) Darwin Núñez (22 anni / Benfica / Uruguay) – 26 gol in 28 partite (2.031 minuti)

4) Karim Benzema (34 anni / Real Madrid / Francia) – 26 gol in 30 partite (2.438 minuti)

5) Deniz Undav (25 anni / Union Saint-Gilloise / Germania) – 25 gol in 36 partite (3.166 minuti)

6) Patrik Schick (27 anni / Bayer Leverkusen / Repubblica Ceca) 24 gol in 36 partite (2.013 minuti)

7) Kylian Mbappé (23 anni / Paris Saint-Germain / Francia) – 24 gol in 32 partite (2.762 minuti)

8) Dusan Vlahovic (22 anni / Fiorentina e Juventus de Torino / Serbia) – 23 gol in 34 partite (2.864 minuti)

9) Jordan Siebatcheu (26 anni / Young Boys / Stati Uniti) 22 gol in 32 partite (2.311 minuti)

10) Mohammed Salah (29 anni/ Liverpool / Egitto) 22 gol in 33 partite (2.713 minuti)