Dove vedere Roma-Inter Primavera: streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Questa sera alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si disputerà il match Roma-Inter, valevole per la finale (gara unica) del campionato Primavera 1. Giallorossi e nerazzurri hanno finito la stagione regolare rispettivamente al primo e secondo posto con 71 e 64 punti e hanno iniziato la fase finale direttamente dalle semifinali con i capitolini che hanno sconfitto la Juventus per 2-0, mentre i meneghini hanno pareggiato 3-3 contro il Cagliari, ma si sono qualificati per il miglior posizionamento in classifica.

L’arbitro della sfida sarà Michele Giordano della Sezione A.I.A. di Novara, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Marco Lencioni di Lucca, Quarto Ufficiale Marco Monaldi di Macerata.

Roma-Inter Primavera, probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Missori, Vicario, Tripi; Feratovic, Satriano, Volpato, Ndiaye; Faticanti; Rocchetti, Cherubini. All. De Rossi.

INTER (4-3-2-1): Rovida; Silvestro, Hoti, Moretti, Carboni F.; Fabbian, Sangalli, Casadei; Peschetola, Carboni V.; Zuberek. All. Chivu.

Dove Roma-Inter Primavera in tv e streaming

Il match Roma-Inter, valevole per la finale del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 20.30), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

20 marzo 2022, Roma-Inter Primavera 1-1: gli highlights