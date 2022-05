LIVE Finale Primavera TIM Roma Inter, fischio d’inizio ore 20.30 al Mapei Stadium

Roma Inter: ora e luogo della partita

Martedì 31 maggio 2022, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la Finale della Fase finale del campionato Primavera 1 TIM tra Roma e Inter. Le due compagini si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia e la partita si terrà a porte aperte davanti al folto pubblico presente allo stadio. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere Roma Inter Finale Primavera TIM in tv e streaming.

Finale Primavera Roma-Inter, la presentazione del match

QUI Inter

L’Inter di mister Chivu arriva alla Finale dopo aver battuta solo nel finale dei tempi supplementari il Cagliari di mister Agostini, che però non si è potuto sedere in panchina per la squalifica dopo l’espulsione nella gara contro la Sampdoria. I nerazzurri si sono classificati secondi (64 punti) alla fine della stagione regolare e sono stati esentati dal quarto di finale.

QUI Roma

Le probabili formazioni dell’incontro

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio, Missori, Vicario, Tripi, Feratovic, Satriano, Volpato, Ndiaye, Faticanti, Rocchetti, Cherubini. All. De Rossi

INTER (3-4-2-1): Rovida; Silvestro, Hoti, Moretti, Carboni F.; Fabbian, Sangalli, Casadei; Peschetola, Carboni V. Zuberek. All. Chivu