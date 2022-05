Dove vedere Salernitana-Venezia streaming LIVE e diretta TV Serie A: Sky o DAZN?

Giovedì 5 maggio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A tra Salernitana-Venezia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Arechi di Salerno, dove è previsto il tutto esaurito. Autentica sfida salvezza tra le due squadre: la Salernitana è terzultima a quota 26 punti, il Venezia è ultimo in classifica a quota 22 punti.

Salernitana-Venezia: la presentazione del match

La Salernitana si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campioato. I granata, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro la Fiorentina ed hanno pareggiato in trasferta contro l’Atalanta per 1-1. Il Venezia, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I lagunari, infatti, hanno perso per 1-3 in casa contro l’Atalanta ed hanno perso in trasferta per 2-1 contro la Juventus.

Salernitana-Venezia streaming e diretta Tv

La partita Salernitana-Venezia, in programma giovedì 5 maggio alle ore 18:00, gara valida per il recupero della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN. Tutta la Serie A è su DAZN. Attiva ora. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l’app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console.