Juventus, infortunio in allenamento: allarme sulla sinistra per Allegri

La Juventus, archiviato l’obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions League, arrivata con tre turni d’anticipo, si concentra per la finale di Coppa Italia. La Vecchia Signora si ritroverà contro l’Inter, in quella che sarà una finale da derby d’Italia. Intanto una nuova tegola alla Juventus, infortunio in allenamento.

Juventus, infortunio in allenamento: si ferma Pellegrini

Piccolo campanello d’allarme in bianconero, sulla sinistra. Durante una esercitazione Luca Pellegrini si è infortunato alla caviglia in un contrasto di gioco. L’ex Roma è uscito dal campo zoppicante, accompagnato dal medico della Juventus.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e nel caso i tempi di uno stop. Luca Pellegrini potrebbe saltare la finale contro i nerazzurri prevista per l’11 maggio all’Olimpico di Roma. Altro assente certo è Mattia De Sciglio. Nel caso dell’assenza anche dell’ex Roma, la Juve avrà soltanto Alex Sandro a disposizione per il big match.

Intanto i bianconeri si preparano anche alle ultime tre giornate di campionato dove si ritroveranno contro Genoa, Lazio e Fiorentina. Allegri e il suo team, fermi in quarta posizione con 69 punti, hanno davanti il Napoli con 70 punti; potrebbero cercare di conquistare il terzo posto per il finale di campionato superando la squadra di Spalletti.