Dybala-Roma, si fa sul serio: l’incontro è stato fissato

Paulo Dybala non ha ancora deciso per il futuro. L’argentino, corteggiato da numerosi club, sia italiani che stranieri, sembra voler restare in Italia. Tra le squadre che hanno mostrato maggiore interesse c’è l’Inter, ma nelle ultime settimane si è inserita, insistentemente, anche la Roma. Per un Dybala-Roma che tiene caldo il mercato estivo, oggi c’è l’incontro tra entourage e dirigenza giallorossa.

Dybala-Roma, oggi al tavolo con i giallorossi

Prima di incontrare la Roma, l’entourage della Joya ha già visto i dirigenti dell’Inter, i quali hanno spiegato che, dovendo ridurre il monte ingaggi del 10-15%, non potranno spingersi oltre certe cifre. La proposta ufficiale non è stata ancora fatta, ma la prossima settimana, nel nuovo incontro, arriverà sicuramente. Secondo le indiscrezioni, riportate da Corriere dello Sport, l’offerta sarebbe un contratto triennale da 5,5 milioni netti a stagione, ai quali poi si aggiungono i bonus, arrivando così a circa 7 milioni di euro.

Una cifra decisamente importante ma che a quanto pare non ha spinto subito alla decisione, spingendo la squadra di Dybala ad incontrare anche la società della capitale. Si aspetta di capire cosa gli potrebbe offrire la Roma. Sicuramente il club capitolino potrebbe offrirgli qualcosa che non avrebbe altrove, ovvero di essere al centro del progetto. L’incontro è fissato per oggi, la società dei Friedkin esporrà all’entourage dell’argentino l’offerta per convincerlo a scegliere la Magica.