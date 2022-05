Totti-Roma bis, vicini al ritorno: un sogno per i tifosi

Un Totti-Roma bis, questa volta non sul rettangolo di gioco, ma nella dirigenza, non è più utopia, ma qualcosa sempre più vicino alla realtà. L’ex capitano della Magica non ha mai chiuso le porte e nell’ultimo periodo ha lanciato anche diversi messaggi ai Friedkin.

Totti-Roma bis, il ritorno è sempre più vicino

I tifosi della Roma non hanno perso le speranze di riavere Totti, e sognano di rivedere ancora l’ex capitano parte della società. Una suggestione alimentata dallo stesso ex giocatore che ha lanciato un chiaro messaggio alla famiglia Friedkin. Totti si è dimostrato un tifoso speciale durante questa stagione, soprattutto nei mesi finali. L’ex attaccante è stato spesso presente in tribuna nelle ultime gare.

Dopo aver avuto la prima esperienza da dirigente, con la società nelle mani di Pallotta, con il quale non ha mai avuto grandi rapporti, Totti sembra avere intenzione di tornare con la società gestita dai Friedkin. Come aveva dichiarato precedentemente sul ritorno: “A chi non piacerebbe tornare? Conoscete i problemi che ci sono stati, ma ora c’è una nuova proprietà con altre idee e necessità. I matrimoni si fanno sempre in due, c’è già gente importante”.



Così come riporta Corriere dello Sport, c’è un piccolo avvicinamento tra le parti, per un’intesa che potrebbe riportare Francesco Totti di nuovo nella dirigenza giallorossa.