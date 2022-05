Dybala verso la Roma: Mou lo vuole, anche i tifosi sognano

Il mancato rinnovo con la Juventus spinge la Joya verso nuove esperienze, anche italiane. Dopo le voci di un suo passaggio, già concluso, all’Inter, adesso è tempo di Dybala verso la Roma. Un giocatore come l’argentino porterebbe qualità, tecnica ed esperienza all’attacco giallorosso, Thiago Pinto si sta già muovendo.

Dybala verso la Roma: tutti spingono i Friedkin all’acquisto

Tutti spingono i Friedkin all’acquisto di Paulo Dybala. In realtà era già previsto un incontro, ma i Friedkin hanno rimandato in seguito alla sconfitta contro la Fiorentina. C’è tanta voglia di portare l’attaccante in capitale. Che lo Special One abbia sempre apprezzato l’argentino è noto, ma anche i tifosi sono euforici per quello che potrebbe essere il grande colpo di mercato dell’estate 2022.

La Roma, per il rafforzamento, prevede grandi uscite e prospetta anche grandi arrivi. Mou ha previsto alcune uscite: Maitland-Niles, Viña, Veretout, Shomurodov e Perez, così come riporta Corriere dello Sport.

Il club romano deve fare attenzione all’insidia dell’Inter, anche se l’argentino potrebbe essere tentato da Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia. Intanto i giallorossi seguono con grande attenzione Dybala, convinti che possa essere il giocatore ideale per Mourinho e per fare il gran salto di qualità alla Roma.