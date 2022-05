Finale Conference League: mega striscione per Mourinho a Tirana

Iniziano a scaldarsi i motori in Albania, dove tutto è già pronto per la Finale di Conference League, mega striscione per Mourinho incluso. Nella capitale albanese è spuntato un omaggio per il tecnico portoghese.

Finale Conference League, mega striscione per Mourinho

Nei pressi dello Stadio che ospiterà la finale di Conference League è apparso uno striscione gigante per l’allenatore della Roma, così come riporta Corriere dello Sport. Il fascione riporta l’immagine comparsa come murales a Roma, quella con lo Special One in sella alla vespa, e la scritta “Benvenuto a Little Roma, Mister Mourinho”. Immagine che dice molto più di tante parole. A quanto pare ci sono molti tifosi della Roma anche a Tirana, i quali daranno grande accoglienza ai giallorossi in Albania.

Un’arma in più per la squadra italiana, non solo albanesi che fanno il tifo per loro, anche il premier, sosterrà la Roma. Edi Rama, il primo ministro albanese ha più volte pubblicato post su Instagram a favore e a sostegno della società capitolina che ha raggiunto la finale di Conference League.

Mourinho e la sua squadra domani, 25 maggio 2022 alle ore 21, sfideranno gli olandesi del Feyenoord in quella che sarà la prima finale della nuova competizione della Uefa.

L’allenatore della Roma è anche il primo allenatore ad aver conquistato tutte le finali delle competizioni europee targate Uefa.