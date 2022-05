Ecco cosa sarà del futuro di Florenzi, Milan e Roma hanno deciso

Alessandro Florenzi, classe 1991 è attualmente un giocatore del Milan. Almeno fino a ieri, quando è terminata la stagione della Serie A. Finita in trionfo l’avventura del giocatore romano di nascita, in prestito da inizio stagione nella società rossonera. Il suo futuro sembra poter comunque essere a tinte rossonere. Milan e Roma potrebbero e dovrebbero trovare l’accordo che permetterebbe a Florenzi di continuare la sua avventura a Milano. E Pioli ne sarebbe più che contento, sembra infatti che proprio il mister stia spingendo con energia per trattenere il giocatore.

Accordo Milan-Roma sul fututo di Florenzi

Florenzi per il Milan si tratterebbe di un rinforzo importante e voluto, per la Roma sarebbe un problema in meno. Ragion per cui non dovrebbero esserci particolari problemi nella conclusione di questo affare. Ad un certo punto della stagione il riscatto era inimmaginabile. Invece dopo l’infortunio, che sembrava potesse mettere un freno alla conclusione dell’operazione di mercato, nel finale di stagione Florenzi è tornato protagonista, segnando anche un gol importante a Verona, che ha messo la parola fine alla partita. Il valore del giocatore è apprezzato per il suo comportamento esemplare anche fuori dal campo, dove ha legato con tutti i suoi compagni e con la sua esperienza guida i più giovani con maestria.